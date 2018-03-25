Öğrenciler gönüllere dokunacak

İnegöl'de meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde uygulanmasına karar verilen "Öğrenciler ailelerle buluşuyor" projesine İnegöl'de start veriliyor. Proje kapsamında kentteki meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek, evlerde bakım ve onarım çalışmaları yapacak. Konu ile ilgili olarak bir toplantı düzenleyen İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican
, meslek liselerinin okul müdürleri ile bir araya geldi. Fatih Bilican, öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte okulun bulunduğu mahallede tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin evlerinde bakım ve onarım çalışması yapacağını söyledi.