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Türkiye’nin diş sağlığı profili araştırması Bursa’dan başladı

YASEMİN GÜLER Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Türkiye’nin diş sağlığı profili araştırması Bursa’dan başladı
Türkiye genelinde 73 ilde yapılacak çalışma ile ülkedeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerini gelişmiş ülkelerin düzeyine yükseltmek, ağız ve diş sağlığı hastalıklarının yaygınlığını ve sıklığını belirlemek ve risk faktörlerine ilişkin verileri toplamak amaçlanıyor. TADSAP için Bursa'nın uygulama yapılacak illerden biri olarak seçildiğini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan uygula ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, " için oldukça önemli olan bu araştırmalardan elde edilecek veriler, risk faktörlerinin belirlenip uygun koruyucu uygulamaların oluşturulması ve kaynakların kullanılması gibi pek çok konuda ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi için oluşturulacak politikalara yön verecektir" dedi.

3 BİN 500 EV GEZİLECEK
Üç ay sürecek proje kapsamında 8 ilçe 17 mahallede 3 bin 418 hane ziyareti planladığını dile getiren Dr. Akan, "İznik'de Elbeyli, Orhangazi'de Muradiye, Mudanya'da Güzelyalı, Mustafakemalpaşa'da Barış Mahallesi, İnegöl'de Burhaniye ile Yeniceköy, Nilüfer'de Fethiye ile Görükle, Yıldırım'da Güllük, Şirinevler, Hacıseyfettin ile Namazgâh, Osmangazi'de Başaran, Hamitler, , Yunuseli ile Yenikent mahalle sakinlerine evde ağız ve diş sağlığı taraması hizmeti verilecek" dedi.
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Türkiye’nin diş sağlığı profili araştırması Bursa’dan başladı
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