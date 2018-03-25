Yeni Hayat’tan 40’ıncı yılında yeni hastane

Çağın gereklerine uygun bir anlayış ve bakış açısıyla 40'ıncı yılında, alanında en iyisi olma hedefiyle yeniden yola çıkan Özel Hayat Hastanesi
, 20 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yeni binasında sağlık hizmeti sunmaya başladı. Son teknoloji cihazlarla donatılmış 53 polikliniğin bulunduğu tesiste, 4 modern doğum salonu, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuarlarının yanı sıra radyoloji ünitesi, 22 yatak kapasiteli fizik tedavi ünitesi ve 6 yataklı rehabilitasyon alanı yer alıyor. Tam donanımlı 7 ameliyathanede birçok cerrahi operasyonun yapılmasına olanak tanıyan hastanede ayrıca medikal estetik ünitesinde de lazer epilasyon, cilt yenileme ve zayıflama, saç ekimi hizmeti de sunuyor. 14 KATLI TESİS
Özel Hayat Hastanesi'nin yeni binasında teknolojik alt yapısı sağlanmış olan kurum içi ve kurum dışı birçok etkinliğin yapılabileceği 120 kişilik konferans salonu da mevcut. Diğer yandan 4 bin metrekaresi kapalı, 500 metrekaresi açık olmak üzere, toplamda 200 araç kapasiteli otoparkın da olduğu 14 katlı tesis, konforlu acil servis ve poliklinik bekleme alanlarıyla da dikkat çekiyor. Yeni hastane yatırımının basın tanıtım toplantısında konuşan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Bursa
'nın, geçmişten bu yana şifa dağıtan bir şehir olduğunu, bu özelliğini yeni ve modern sağlık yatırımlarıyla geleceğe taşıdıklarını dikkat çekti. Özel sağlık yatırımlarında yaşanan artışa da dikkat çeken Özkul, Bursa'nın da bu artıştan payını aldığını, gerek devlet eliyle yapılan sağlık yatırımlarının gerekse de özel sektör marifetiyle hayata geçirilen sağlık tesislerinin, şehrin değerine değer kattığını ve Bursa'nın, Türkiye'nin sağlık üssü olma yolunda hızla ilerlediğini dile getirdi. 70 MİLYONLUK DEV YATIRIM
Hastanenin, 70 Milyon TL yatırım maliyetiyle 20 ay gibi bir sürede Bursa'ya kazandırıldığını belirten Dr. Fatih Özkul "Hedefimiz, günlük hasta poliklinik sayımızı ilk etapta 1000'e çıkarmak. Ayrıca medikal onkoloji, kardiyovasküler cerrahi ve anjiyo ünitesini de bir an önce aktif hale getirmek isityoruz. Şu an toplamda 370 personelimiz var. 1 yıl içerisindeki öngörümüz hekim sayısını da artırarak 500'e ulaşmayı hedefiyoruz. Mevcut teknolojik cihaz yatırımımızı, yeni yatırımlarla güçlendirmek ve üst çerçevede de Bursa'da en iyi ve en nitelikli hizmet veren hastanesi olmak istiyoruz" diye konuştu.