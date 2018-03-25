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Yıldırım’da tarihi mekanlara kuş evi

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Yıldırım’da tarihi mekanlara kuş evi
Hayvanları koruma politikası çerçevesinde örnek projelere imza atan kentin tarihi ve turistik merkezlerine kuş evleri yerleştiriyor. Yıldırım Belediyesi hayvanların sokak hayvanlarının soğuk havalarda barınacağı yuvalar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeşil Türbe, Emirsultan Cami, Yıldırım Beyazıt Cami gibi tarihi ve turistik merkezler başta olmak üzere şehirdeki muhtelif park ve yeşil alanlarına kuş evleri yerleştirdi. Hayatın içerisinde yer alan tüm canlıların yaşam haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Sevimli dostlarımız bizlerden yalnızca şefkat bekliyorlar" dedi. Özellikle kışın sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini belirten Edebali, "Vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.
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Yıldırım’da tarihi mekanlara kuş evi
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