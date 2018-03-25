Yıldırım’da tarihi mekanlara kuş evi

Hayvanları koruma politikası çerçevesinde örnek projelere imza atan Yıldırım Belediyesi
kentin tarihi ve turistik merkezlerine kuş evleri yerleştiriyor. Yıldırım Belediyesi hayvanların sokak hayvanlarının soğuk havalarda barınacağı yuvalar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeşil Türbe, Emirsultan Cami, Yıldırım Beyazıt Cami gibi tarihi ve turistik merkezler başta olmak üzere şehirdeki muhtelif park ve yeşil alanlarına kuş evleri yerleştirdi. Hayatın içerisinde yer alan tüm canlıların yaşam haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Sevimli dostlarımız bizlerden yalnızca şefkat bekliyorlar" dedi. Özellikle kışın sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini belirten Edebali, "Vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.