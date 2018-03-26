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lere saplanan otomobilden sağ çıktı

'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil adeta lere saplandı. Sürücü, ön kısmı hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 15:09
Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı

Edinilen bilgilere göre, D-140 karayolunda Akyazı'dan Kuzuluk istikametine giden Adem Ç. idaresindeki 41 FN 778 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lere çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta bariyerlere saplanan otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.

da sürücü Adem Ç. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı
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