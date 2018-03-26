Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı

Edinilen bilgilere göre, D-140 karayolunda Akyazı'dan Kuzuluk istikametine giden Adem Ç. idaresindeki 41 FN 778 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta bariyerlere saplanan otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.

Kazada sürücü Adem Ç. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

