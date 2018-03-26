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şehidini unutmadı

25 yıl önce Şırnak’ın Silopi ilçesinde şehit olan unutulmadı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:44
Bursa şehidini unutmadı

26 Mart 1993 yılında Şırnak'ta şehit olan 'ün devre arkadaşları tarafından kurulan 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gazi İlköğretim Okulunda anma töreni düzenledi. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy, Okul Müdürü İhsan Altun, şehit babası Alibey Şentürk ve ailesinin katıldığı törende Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk hatıra köşesi oluşturulurken, ihtiyaç sahibi 102 öğrenciye mont hediye edildi.

Anma törenin ardından okul bahçesinde lokma dağıtılırken, program gerçekleşen kabir ziyareti ve yapılan duaların ardından son buldu.

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Bursa şehidini unutmadı
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