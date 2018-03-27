41 Genç’e kültür ve tarih turu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatı ile hayata geçirilen "41 Genç 41 Gelecek" projesinin katılımcı öğrencileri hafta sonu müze ziyaretlerinden oluşan kültür ve tarih turu gerçekleşirdi. 4. dönem öğrencileri ilk olarak İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi İbrahim Zeyd Gerçik eşliğinde Harbiye'de bulunan Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nı ziyaret etti. Müzeyi gezen öğrenciler, eserler hakkında İbrahim Zeyd Gerçik'ten bilgi aldı.

Programın ikinci aşamasında öğrenciler, İzmit bölgesindeki müzeleri ve tarihi yerleri ziyaret ettiler. Gazeteci İsmail Kahraman'ın rehberliğinde gerçekleşen gezide öğrenciler ilk olarak Tavşancıl'da bulunan Kuvai Milliye Komutanı Yahya Kaptan'ın anıt mezarını ziyaret etti. Daha sonra Hereke'ye giden öğrenciler, Tarihi Sümerbank Fabrikası, Abdülhamid Cami, Alman İmparatoru için yaptırılan Wilhem Köşkü, Hereke Halı Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Öğrencilerin bir sonraki durakları ise Atatürk'ün ilk basın toplantısını düzenlediği Kasrı Hümayün Sarayı, Atatürk ve Redif müzesi oldu. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol'un rehberliğinde Basın Tarihi Müze'sini de gezen gençler, Cemiyet Başkanı Gürol'dan eserler hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerin tarih ve kültür gezisi Gayret Harp Gemisi ve Hızır Reis Denizaltı müzelerini ziyaret ederek sürerken, gezi Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesinde son buldu.

