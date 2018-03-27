Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Büyükşehir’den kırsala eğitim desteği

Büyükşehir’den kırsala eğitim desteği

Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık sektörünün geliştirilmesi maksadıyla çiftçilere eğitim veriyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 13:50
Büyükşehir’den kırsala eğitim desteği

Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için çiftçilere yönelik eğitimlere devam ediyor. Bu çerçevede 20 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasında Büyükorhan, Harmancık, Karacabey, Keles, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerindeki hayvan yetiştiricilerine yönelik toplam 12 konferans verildi. Eğitimlerde 'buzağı bakımı ve beslemesi, sağım teknikleri, ahır hijyeni ve hayvan hastalıkları ile mücadele, koruyucu hekimlik, sağlıklı süt elde edebilme ve sütün muhafazası gibi konuları ele alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükşehir’den kırsala eğitim desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN