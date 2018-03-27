Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Kefken yaza hazırlanıyor

Kefken yaza hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin önemli yaz turizmi merkezlerinden olan Kandıra ilçesindeki Kefken’in sahillerini yeniliyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 13:53
Kefken yaza hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilden vatandaşların, denize girmek için yoğun ilgi gösterdiği Kandıra ilçesindeki Kefken Mahallesi'nde sahil düzenleme çalışmaları yapıyor. Kefken'de vatandaşların daha düzenli ve temiz bir çevrede tatil yapabilmeleri için çalışmalarını sürdüren , çalışmalar kapsamında Kefken deniz sahilinde gerçekleştirdiği yol, kafeterya ve ağaçlandırma gibi yenileme çalışmalarını tamamlıyor. Proje kapsamındaki çalışmaların yaz sezonuna yetiştirilerek, vatandaşların hizmetine sunulacak.
Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 900 metrekare granit küp taşyol, 3 bin metrekare baskı beton yol işleri tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 1 adet 90 metre karelik kır lokantası, 2 adet kafeterya ve 1 adet büfenin de yapım çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kefken yaza hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN