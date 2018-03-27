Kefken yaza hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilden vatandaşların, denize girmek için yoğun ilgi gösterdiği Kandıra ilçesindeki Kefken Mahallesi'nde sahil düzenleme çalışmaları yapıyor. Kefken'de vatandaşların daha düzenli ve temiz bir çevrede tatil yapabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında Kefken deniz sahilinde gerçekleştirdiği yol, kafeterya ve ağaçlandırma gibi yenileme çalışmalarını tamamlıyor. Proje kapsamındaki çalışmaların yaz sezonuna yetiştirilerek, vatandaşların hizmetine sunulacak.

Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 900 metrekare granit küp taşyol, 3 bin metrekare baskı beton yol işleri tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 1 adet 90 metre karelik kır lokantası, 2 adet kafeterya ve 1 adet büfenin de yapım çalışmaları devam ediyor.



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