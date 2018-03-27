TOKİ yolu asfaltlanıyor

İpekyolu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların talebi üzerine çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İpekyolu Mahallesi'nin yeni bir yerleşim alanı olması dolayısıyla bazı ihtiyaçları mevcut. İhtiyaçların karşılanması noktasında uzun vadeli düşünerek hizmetlerimizi sunuyoruz. Ulaşımın sağlandığı yolun asfaltlanmasıyla eksiklerden biri çözülmüş oldu. Büyükşehir Belediyemize destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Gürsu ve Gemlik'i birbirine bağlayan yol; Dışkaya, İpekyolu, Ericek, Fındıcak, Şükriye, Fevziye, Hamidiye, Katırlı, Muratoba, Umurbey ve Engürücük mahalleleri tarafından kullanılıyor. Kış aylarında gerek kar yağışı gerekse yer yer daralmalar yüzünden yaşanan ulaşım sıkıntısı, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapılan yol genişletme çalışmasıyla ortadan kaldırılmıştı. Tamamlanmak üzere olan asfaltlama çalışmalarıyla da yolun kalitesi yükseltilmiş olacak.

