Başkan Necdet Uysal halk ile buluşuyor

Hizmet süresinde 4'üncü yılını dolduran Başkan Uysal, Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde saat 14.30'da gerçekleşecek toplantıda, 2017 yılı faaliyetleri ve bugüne kadar yapılan üç yıllık icraatlar ile ilgili halka bilgi verecek.

Halk Toplantısı'nda, belediye tarafından hayata geçirilen projelerin ve yapılan çalışmaların anlatıldığı faaliyet filminin vatandaşlar tarafından seyredilebileceğini belirten Başkan Uysal, tüm Burhaniye halkını toplantıya davet ederek, "30 Mart'ta vatandaşlarımızı dinleyeceğiz ve sorulan tüm sorulara içtenlikle cevap vereceğiz" diye konuştu.