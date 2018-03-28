Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Başkan Necdet Uysal halk ile buluşuyor

Başkan Necdet Uysal halk ile buluşuyor

’in Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, 30 Mart 2018 Cuma günü düzenlenecek halk toplantısında Burhaniyelilerle bir araya gelecek.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:16
Başkan Necdet Uysal halk ile buluşuyor

Hizmet süresinde 4'üncü yılını dolduran Başkan Uysal, Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde saat 14.30'da gerçekleşecek toplantıda, 2017 yılı faaliyetleri ve bugüne kadar yapılan üç yıllık icraatlar ile ilgili halka bilgi verecek.

Halk Toplantısı'nda, belediye tarafından hayata geçirilen projelerin ve yapılan çalışmaların anlatıldığı faaliyet filminin vatandaşlar tarafından seyredilebileceğini belirten Başkan Uysal, tüm Burhaniye halkını toplantıya davet ederek, "30 Mart'ta vatandaşlarımızı dinleyeceğiz ve sorulan tüm sorulara içtenlikle cevap vereceğiz" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Necdet Uysal halk ile buluşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN