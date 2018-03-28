Başkan Yağcı Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Birlik Başkanı Mevlüt Uysal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na katılan Başkan Yağcı, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Yağcı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Birlik Başkanımız Mevlüt Uysal'ın ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

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