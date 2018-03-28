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Başkan Yağcı’nın Eskişehir temasları

Belediye Başkanı Selim Yağcı, Eskişehir’deki temasları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:31
Başkan Yağcı’nın Eskişehir temasları

Belediye Başkanı Selim Yağcı, Eskişehir temasları kapsamında ilk olarak BEBKA'nın Mart ayı toplantısına katılarak, ardından Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) Eskişehir Bölge Direktörü Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretler sonrası açıklama yapan Başkan Yağcı," Eskişehir temaslarımız kapsamında ilk olarak Bursa Eskişehir Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Mart ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısını Eskişehir ilimizde gerçekleştirdik. Gündemdeki konuları görüşmek suretiyle faydalı bir toplantıyı gerçekleştirdik. Aldığımız kararların başta ilimiz ve bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Ardından, Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) Eskişehir Bölge Direktörü Muzaffer Yalçın'a ziyarette bulunduk. Bilecik Belediyesi olarak, ilimizin birçok noktasında devam eden yer altı ve buna bağlı çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak adına güzel bir toplantı gerçekleştirdik. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

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Başkan Yağcı’nın Eskişehir temasları
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