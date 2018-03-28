Bu proje, bilinci sporcu yetiştirmeyi hedefliyor

Dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin sporla buluşmalarını amaçlayan proje, Şamile Altıntaş İlkokulunda başarılı bir şekilde devam ediyor. Okul bünyesine kazandırılan ekipmanlar ile öğrencilere her türlü malzeme desteğinin sağlanmasının yanında açılan kurslarla bilinçli sporcuların yetiştirilmesi sağlanıyor.

Çalışmaları izleyen Kaymakam Fatih Topuz, "Sizler, ülkemizin geleceğisiniz. Zihinsel ve fiziksel olarak gelişmiş sağlıklı, yetenekli bireyler olarak yetişmeniz hem sizin mutluluğunuz hem de ülkemizin geleceği için çok önemlidir. Bu nedenle spor ve sanata yönelmeniz sizlerin hem mutlu bir çocukluk geçirmenize hem de iyi yetişmiş bireyler olmanıza katkı sağlayacaktır. Kurslara katılımınız için hepinizi kutluyorum. Sizlere bu imkânı sunan Okul Müdürü Şahin Uçar'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakamlık olarak ihtiyaç duyulan her konuda yardımcı olacaklarının sözünü veren Kaymakam Topuz, zaman zaman etkinliklere katılıp öğrencilerle spor yapacağını da belirtirken öğrencilerle masa tenisi, boca ve satranç oynadı.