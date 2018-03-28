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’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi, Kariyer Planlama ve Mesleki Tanıtım Etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Alim Burak Çelik’i konuk etti. Çelik, 11. sınıf öğrencilerine askerlik mesleğini, subayların görevlerini, Kara Harp Okulları´nın işleyişini anlattı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:17
Burhaniye Anadolu Lisesinde kariyer günleri

Burhaniye Anadolu Lisesi'nde devam ederken, dün de Jandarma Üsteğmen Alim Burak Çelik'i konuk edildi. Çelik, öğrencilerin sorularını içtenlikle cevaplandırırken, çok çalışmalarını istedi. Okul Müdürü Bayram Eroğlu'da Alim Burak Çelik'e teşekkür etti. Müdür Eroğlu, "Okulumuz Rehberlik servisi, BENGİ Projesi kapsamında Kariyer Planlama ve Mesleki Tanıtım çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılanmakta ve eğitim öğretim sürecine olumlu katkıda bulunmaktadır" dedi.

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Burhaniye Anadolu Lisesinde kariyer günleri
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