Burhaniye Anadolu Lisesinde kariyer günleri

Burhaniye Anadolu Lisesi'nde kariyer günleri devam ederken, dün de Jandarma Üsteğmen Alim Burak Çelik'i konuk edildi. Çelik, öğrencilerin sorularını içtenlikle cevaplandırırken, çok çalışmalarını istedi. Okul Müdürü Bayram Eroğlu'da Alim Burak Çelik'e teşekkür etti. Müdür Eroğlu, "Okulumuz Rehberlik servisi, BENGİ Projesi kapsamında Kariyer Planlama ve Mesleki Tanıtım çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılanmakta ve eğitim öğretim sürecine olumlu katkıda bulunmaktadır" dedi.

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