Burhaniye’de liseliler Afrin için seferber odu

Öğrencileri kutlayan Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürü Bayram Eroğlu, kampanyaya öğretmenlerin de destek olduklarını söyledi. Eroğlu," Destek sağlayan tüm paydaşlarımıza yöre halkı adına canı gönülden teşekkür ederiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU