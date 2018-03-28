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Çaldığı la kaçarken yakalandı

’nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs çaldığı la kaçarken suçüstü yakalandı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 13:30
Çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde evlerin kapısını kırarak lık yapan K.K.H (23) isimli şahıs çaldığı la kaçarken Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıs yapılan sorgusunda önceki tarihlerde de iki farklı ikametten meydana gelen hırsızlık olaylarının faili olduğu da tespit edilen şahsın yakalanmasi ile 3 ayrı evden hırsızlık olayı aydınlatılmış olduğu belirtildi.

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı
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