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ye düşen aracından hiçbir şey olmamış gibi çıktı

'da, kontrolünü kaybeden ye uçtu. Derede ters dönen aracın içinden hiç bir şey olmamış gibi çıktı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:29
Dereye düşen aracından hiçbir şey olmamış gibi çıktı

Olay 'nın Merkez Osmangazi İlçesi Acemler Köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 SCK 42 plakalı aracın sürücü olan A.P isimli şahıs alkollü ve hızlı olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybek önce bariyerlere çarparak savrulmanın etkisiyle köprü demirlerini kırıp dereye uçtu. yı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü ters takla atıp dereye düşen aracın içerisinden kendi imkanları ile çıktı. Şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahele yapıldıktan sonra şahıs Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dereye uçan otomobil çekici tarafından çıkartılırken polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

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