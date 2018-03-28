Eski Kepsut resim sergisi açıldı

Kepsut ilçesinde Kütüphaneler haftası kutlamaları yapıldı. Kepsut Halk Kütüphanesinde yapılan tören ile Eski Kepsut resimleri sergisi açıldı. Nostaljik resimlerin bulunduğu serginin açılış konuşmasını Kaymakam Murat Atıcı yaptı, Atıcı, "Sevgili öğrenciler, Kütüphanelerimiz bilgi deposudur. Sizler bunu iyi değerlendirmelisiniz. Bizim yaşlarımıza geldiğiniz de iş güç sahibi olduğunuzda şimdiki kadar okuma imkânınız maalesef olmuyor. Bu sebepten dolayı buranın ve yaşınızın verdiği imkanı iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum'' şeklinde konuştu.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ise''Sanayi toplumuna geçiş sürecinde nasıl ham madde ve güç ön planda ise günümüzde de dengelerin bilgi üreten ve bilgi pazarlayanların lehine değiştiğini görmekteyiz. Dolayısıyla eğer bizde bu dengeler arasında yerimizi almayı istiyorsak bilgiye ulaşmak, okumak ve öğrenmek zorundayız. Bilgiye ulaşmanın temeli okumaktır. Okumak uzun bir yolculuktur, beşikte başlar, mezarda biter'' dedi.

Konuşmalardan sonra Kepsut İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Elif Seda Gümüş'ün sunumu ile gezdiler. Gümüş, "Kepsut ilçemiz eski resimleri ile dünden bu güne Kepsut ilçesini gözler önüne serdik. Fotoğraflarda şu anda olmayan insanlarımız var. Zamanında birçok kişinin girip çıktığı okuduğu binalar anılar var" dedi.

Kepsut da yaşayan vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiği açılışa Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı İsmail Cankul, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı İlçede görev yapan kurum müdürleri ile birlikte öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sergi 27-30 Mart 2018 tarihleri arasında açık olacak.