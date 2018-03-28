Minibüsçülerden Mehmetçik'e anlamlı destek

Minibüs şoförü Selami Özçelik, kooperatif olarak böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla Afrin'e bir operasyon yapıldı. Şanlı ordumuz hiçbir sivilin burnu kanamadan operasyonu gerçekleştirdi. 46-47 şehit verdik. Vatandaşlarımızın da bu operasyona desteklerini biliyoruz. Bazı vilayetlerimizde kurban kesenler oldu.

Kazancını bağışlayanlar oldu, biz de kooperatif olarak böyle bir karar aldık. Kooperatif Başkanımız Recep Nişancı ve bizler de üyeler olarak bir istişare sonucunda bir günlük gelirimizin tamamını ordumuza bağışlama kararı aldık" dedi.

Minibüs şoförü Ufuk Küçük ise "Bugün burada göz bebeğimiz Mehmetçiğimiz için çalışıyoruz. Onlar Afrin'de savaşıyor. Biz de bugün onlar için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

