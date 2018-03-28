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çülerden 'e anlamlı destek

S.S 10 No’lu Barbaros-Kumbağ le Otobüsle Şehir içi Yolcu Taşıma Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi mensubu olan minibüsçü esnafı, ’nın Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla bir günlük kazançlarını ’e lıyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:53
Minibüsçülerden Mehmetçik'e anlamlı destek

şoförü Selami Özçelik, kooperatif olarak böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla Afrin'e bir operasyon yapıldı. Şanlı muz hiçbir sivilin burnu kanamadan operasyonu gerçekleştirdi. 46-47 şehit verdik. Vatandaşlarımızın da bu operasyona desteklerini biliyoruz. Bazı vilayetlerimizde kurban kesenler oldu.

Kazancını layanlar oldu, biz de kooperatif olarak böyle bir karar aldık. Kooperatif Başkanımız Recep Nişancı ve bizler de üyeler olarak bir istişare sonucunda bir günlük gelirimizin tamamını ordumuza bağışlama kararı aldık" dedi.

Minibüs şoförü Ufuk Küçük ise "Bugün burada göz bebeğimiz Mehmetçiğimiz için çalışıyoruz. Onlar Afrin'de savaşıyor. Biz de bugün onlar için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Minibüsçülerden Mehmetçik'e anlamlı destek
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