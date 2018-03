Miniklerden büyüklere okuma yazma eğitimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği doğrultusunda Bilecik Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler okuma yazma bilmeyen büyüklere eğitim verdiler.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin verdiği eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Durmuş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği doğrultusunda ülkemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmaması için millet olarak güzel çalışmalar ortaya koyduk. Bunun bir örneğini de Cumhuriyet İlkokulu'nda gördük. İnsanın yaşı kaç olursa olsun azmettikten sonra insanların okuma ve yazma öğrenmesi mümkündür. Okuma yazma öğrenen insanların hayat standartları yükselir. Sosyal hayata katılımları artar ve olayları yazılı kaynaklardan rahatça öğrenebilirler. Her zaman söylediğimiz gibi eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yoktur. Bunu her yerde ve her zaman göstermeye devam edeceğiz. Ayrıca bu eğitim sonunda büyüklerine okuma yazma öğreten velilerimize Valimiz Tahir Büyükakın tarafından bisiklet hediye edilecektir" dedi.