Üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Eskişehir'den Söğüt istikametine seyir halindeki Ahmet Çavdar (22) yönetimindeki 11 SF 948 plakalı otomobil, Gündüzbey köyü yol ayrımında Ahmet K. yönetimindeki 11 KT 996 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücü Ahmet Çavdar olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcular Kadir Gider ile Tufan Koçkaya yaralandı.

Söğüt Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Çavdar sıkıştığı yerden çıkartılırken, incelemelerin ardından cenaze Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.