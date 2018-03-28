Usta tiyatrocu Haldun Dormen Çorlulu sanatseverle buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında, usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen'in yazıp yönettiği 'Bir Zamanlar Gazinoda' adlı tiyatro oyunu Memduh Şevket Esendal Sahnesinde Çorlulu tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gördü. Oyunu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz da izledi.

Oyunda, yıllar önce yaptıkları tüm oyunlarla izleyicileri kırıp geçiren, herkesin gönlünde taht kurmuş iki eski komedyenin öyküsüne yer verildi. İki perdelik oyunda, Türk tiyatrosunun sevilen isimleri Ruhsar Öcal, Almila Uluer, Caner Tör, Murat Terzi, Murat Buyruk, Cansel Şanlı, Ece Arlı, Başak Burcu Ceylan ve Fatih Aslan rol aldı. Oyun bitiminde Haldun Dormen ve tüm oyuncular, izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Oyunun ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Dormen ve beraberindeki oyunculara çiçek takdim etti.

