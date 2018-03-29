Başkan Köşker: “Metro’nun gelmesiyle Gebze’nin trafik yükü azalacak”

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Yerel Yönetimler Danışma Toplantısı'nda İLÇEYE kazandırılan ve kazandırılacak olan proje ve hizmetlere ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve eşi Ragibe Hanım, AK Parti Kocaeli Eski Milletvekili Eyüp Ayar, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, AK Parti Gebze ve diğer ilçelerin yöneticileri ile teşkilat üyeleri katıldı.

Programda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek projelerini sunum şeklinde anlatan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Gebzelilerin ve pazarcı esnafımızın en büyük şikayetlerinden biri sokaklarda açılmak zorunda kalınan pazarlardı. Bunun için modern kente uygun kapalı Pazar yerleri inşa ediyoruz. Çok amaçlı bu Pazar yerleri mahalle sakinlerinin pazar ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra düğün, toplantı, gençler için spor aktivitelerini de gerçekleştirebilecekleri alanlar olarak yapıyoruz. Tatlıkuyu Kapalı Pazar yerimiz bitti ve artık bölge halkına hizmet veriyor. Bunun yanı sıra Adem Yavuz ve Mevlana Kapalı Pazar yerlerimizde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Mevlana Kapalı Pazar Yeri Cuma pazarının taşınacak ve Gebze'yi büyük ölçüde rahatlatacak. Kirazpınar, Ulus ve İstasyon Kapalı Pazar Yeri projelerimizde hazır. Bu projeler hayata geçtiğinde Gebze'de sokaklarda artık pazar kurulmayacak" dedi.

Eskihisar'ı bir cazibe merkezi haline getirecek olan Macera ve Aksiyon Parkı'nın 23 Nisan'da hizmete açılacağı müjdesini yineleyen Başkan Köşker, "23 Nisanda resmi olamamak kaydı ile çocuklarımızın faydalanmaları güzel bir gün geçirmeleri için açacağız. Bu parkımızda gençlerimiz için tırmanma dağı dağ kızağı ve çeşitli bitkilerden oluşan yeşil alanlarla birlikte kafeteryalardan oluşuyor. Türkiye'de Gebze ile birlikte sadece dört yerde var. Bu sebeple buranın komşu illerden de insanları çekmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Gençlere yönelik projelere de sunumunda yer veren Başkan Köşker, "Molla Fenari Mesire alanı burada gençlerimiz çok farklı branşlarda spor yapabilecekleri tesislerimiz olacak. Ovacık Mesire Alanı, Cuma Köy Mesire Alanı, Pelitli Mesire Alanı buralar bu yıl inşallah ihaleye çıkacağız. Gaziler Dağında Atlı Binicilik Kulübümüzde bu güne kadar 12 bin öğrencimize ücretsiz binicilik eğitimi verildi. Ovacık'ta da bir manej alanı daha yapıyoruz. Açık ve kapalı manej alalında oluşacak bu alan İstanbul'dan binicilik sporu ile ilgilenen insanları buraya çekecek. Amacımız Gebze'yi binicilik ve sportif faaliyetler noktasında bölgenin üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Ulaşım projelerine de değinen Köşker, "Gebze'de trafiğin çözümü için tramvay projesi vardı fakat Gebze'deki kot farkları ve eski yerleşim yerlerinde sokakların dar oluşu sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin aldığı çok önemli bir kararla metro projesi geldi. İlk ihalesi yapılan metro projesinin ikinci ihalesi gerçekleşecek ve 2023'te inşallah hazır olacak. 2023'ten sonra metronun gelmesi ile trafikteki yük ciddi bir şekilde azalmış olacak" ifadelerini kullandı.

İcraatların ve projelerin temelinde Gebzeli hemşerilerin mutluluğu ve refahı olduğunu dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Projelerimizi hayta geçirmemizde destek olan başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, Kaymakamımıza, İlçe Başkanımıza ve siz değerli Gebzelilere çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.