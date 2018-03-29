Bu parçaları üretecek babayiğit aranıyor

BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi Derneği tarafından Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Millileştirme ve Yerlileştirme Sergisi'nde 300'e yakın ürün görücüye çıktı. B-Plas firmasının ev sahipliğindeki sergide, Türkiye'nin savunma ve havacılık projelerinde kullanılan ithal ürünler sergilendi. Savunma ve havacılık sanayi faaliyetlerine Bursalı sanayicilerin daha fazla katılmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda, firmalara yurt dışından temin edilen ürünlerin Bursa'da üretilebilmesi noktasında bilgiler verildi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, programın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden olan Bursa'nın otomotiv, makine, tekstil ve kimya gibi stratejik sektörlerde geçmişten gelen büyük bir tecrübeye sahip olduğunu söyledi. BTSO olarak firmaların sektörlerdeki üretim becerilerini farklı alanlara da kanalize etmeleri amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Duran, "Sağladığı katma değerle ihracatta en kritik sektörler arasında yer alan uzay, savunma ve havacılıkta da firmalarımızı söz sahibi konuma getirmeyi hedefliyoruz. Özellikle otomotiv ve imalatta uluslararası büyük firmalara üretim gerçekleştiren, sertifikasyon ve kalifikasyon gibi konularda önemli aşama kaydetmiş firmalarımızı, savunma ve havacılık sektörlerinde gerçekleştirilecek milli projelerde de etkin paydaşlar olarak konumlandırmayı amaçlıyoruz. 'Bursa büyürse Türkiye büyür' inancıyla Bursamızı bölgemizde, ülkemizi ise dünyada hak ettiği konuma taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi Derneği Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, serginin düzenlenmesi için yer tahsis eden B-Plas'a teşekkür etti. Türkiye'nin en önemli sanayi alt yapısına sahip Bursa'nın TSK'ya güç katacak her türlü ürün ve sistemi üretme imkânına sahip olduğunu kaydeden Hatipoğlu, "Devletimizin ekonomik, ordumuzun savunma ve hücum gücünü arttırması için Ar-Ge'ye ve yerlileşmeye önem vermeliyiz. BTSO olarak ülkemizin savunma ve havacılıktaki hedefine maksimum düzeyde katkı sağlamaya hazırız" diye konuştu.

B-Plas Genel Müdürü Mustafa Menkü ise organizasyondan dolayı BTSO ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Bursalı firmalar, paraşüt kumaşından tank ve zırhlı araç motor parçalarına; uçak kabin içi ürünlerden F-16 parçalarına kadar birçok ürünü yakından incelediler.