Bursa ipeği görücüye çıktı

Merinos AKKM'de düzenlenen ve 36 ülkeden 360 iş insanının katıldığı fuarda, Bursa Kültür A.Ş.'nin standı ilgi gördü. Stantta kozadan halı dokumaya, ipek kozalarından iplik üretimine kadar Bursa İpeğini konu alan çeşitli uygulamalar yer aldı. Kültür A.Ş.'nin 'İpekhane' markasıyla ürettiği ürünler, kalitesi ve tasarımlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ile Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni'nin açılışını yaptığı fuara; Rusya, Ukrayna, İran ve Kuzey Afrika ülkelerinden alım heyetleri katıldı. Polonya, Litvanya, Meksika, Gana, Kanada, Güney Afrika, ABD, Meksika, İngiltere, Gürcistan, Hollanda, İran, Sırbistan, Yunanistan, Fransa, Romanya, Fas, Cezayir, BAE, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen ziyaretçiler de fuarda yer alan ürünleri dikkatle inceledi.

Bursa Kültür AŞ. Genel Müdürü Fehim Ferik, '72 sektörden temsilcinin katıldığı fuar boyunca' Büyükşehir Belediyesi'nin ipek işleme atölyelerinde işlenen ipek halı ve diğer ürünlerin büyük ilgi topladığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ipek malzeme üretimine büyük önem verdiğini, bu hedef doğrultusunda Bilecik Eskişehir Bursa Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) ipek alım kaynağı sağlanması konusunda çaba sarf ettiklerini belirten Ferik, ayrıca Bursa İpeğinden üretilen ürünlerin İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nda turistlere satılması konusunda temasların sürdüğünü ifade etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş da yaptığı açıklamada, Bursa'nın bir tekstil şehri olduğunu dile getirdi. Bursa'nın sanayi kimliğinin yanında aynı zamanda bir fuar kenti olarak da değerlendirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kuş, "Alım heyeti programlarıyla firmalarımızın ciddi ticaret hacmine ulaşmasını istiyoruz. Organizasyona katkılarından dolayı Ekonomi Bakanlığı, BUTTİM ve sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.