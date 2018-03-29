Edremit Ensar Vakfı’nda başkanlığa Mustafa Süs getirildi

Öğretmenevinde gerçekleştirilen ve mevcut başkan Aytekin Ulutaş'ın aday olmadığı kongrede, Mustafa Süs başkanlığındaki yeni yönetim kurulu: "İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Müftülük Şube Müdürü Adem Polat, Aytekin Ulutaş, Fatma Yılmaz, Uzeyir Emir, Mehmet Aköz, İbrahim Çetinkoz ve Meryem Güneri'den oluştu. Meryem Güneri aynı zamanda Genç Ensar Kadın Kolları başkanlığına seçildi.

Şube başkanlığını devreden Aytekin Ulutaş,"Ensar Vakfının kuruluş amacından, insanlara sağlayacağı katma değerden, insanlığın üzerindeki yükten söz eden Ulutaş, geçen dönemde yapılan hizmetlerden söz ederek yeni yönetimle gene birlikte olmaya devam edeceğiz, bir kan değişimi yapalım dedik, inşallah güzel işler çıkarırız" dedi.

Şube Başkanı Mustafa Süs ise, "Dünyada, Türkiye'de, Balıkesir'de, Edremit'te herhangi bir insan, diğer insanlar yüzünden zulme uğruyor, ahlaki çöküntü yaşıyor, aç kalıyor, sefalet içinde yaşıyorsa, bunda hepimizin sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğun bilincinde hareket etmedikten sonra gideceğimiz yol ne kadar düz olursa olsun, hedefe varılamaz, amaç hasıl olamaz. Edremit ilçesinde, nerede bize ihtiyaç duyulduğunu duyarsak, hissedersek hepsine koşarak gideceğiz, elimizi bir Ensar eli gibi ihtiyacı olanlara uzatacağız. Özellikle öğrenciler başta olmak üzere, kadınlar, gençler, kısaca çağımızın getirdiği olumsuzluğa maruz kalmış herkesin yanında olacağız" diye konuştu.

Yeni yönetim kurulu üyeleri daha sonra Kaymakam Ali Sırmalı ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel'i makamında ziyaret ettiler.