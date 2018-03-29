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Kartepe Belediyesi’nden okullara kamelya

Eğitime ve eğitim kurumlarına destek vermeyi sürdüren Kartepe Belediyesince Yıldız Entegre İmam Hatip Ortaokulu’na kamelya inşa edildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 11:21
Kartepe Belediyesi’nden okullara kamelya

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı Yapım İşleri ekipleri, okul bahçesinde 4 farklı noktada kamelya için yerlerini de hazırladı. Kamelya yerleri ve yollarını parke taşları ile döşeyen ekipler öğrencilerin kamelyalara temiz ve güvenli şekilde ulaşmasını sağladı. Bu çalışma için 60 metrekare parke ve 100 metreküp bordür döşendi. Ekipler, kamelyalar için 40 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde yürüyüş yolu da hazırladı. Kartepe Yıldız Entegre İmam Hatip Ortaokulu idaresi ise kamelyaları kendilerine hediye eden Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür etti.

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Kartepe Belediyesi’nden okullara kamelya
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