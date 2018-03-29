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Sargın’dan pazar ziyareti

'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, halk pazarını gezerek, esnaf ve vatandaşları dinledi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 12:04
Sargın’dan pazar ziyareti

Pazarcı esnaflarının taleplerini dinleyen Başkan Osman Sargın ayrıca alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Sargın'a belediye meclis üyeleri Ahmet Yıldırım ve İsmail Pencik de eşlik etti. Başkan Osman Sargın, "İlçemizde her hafta çarşamba günleri kurulan ve halkımızın da yoğun ilgi gösterdiği halk pazarımızda esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Esnafla sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulunuyoruz. Ayrıca alışveriş yapan vatandaşlarımızla da ayaküstü sohbetler ederek onların talep ve sıkıntılarını dinliyoruz. Esnaflar ilçenin temel taşlarıdır. Bölgemizin taze meyve ve sebzelerinin vatandaşlarımıza sunulduğu halk pazarı çok hareketli" dedi.

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Sargın’dan pazar ziyareti
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