Başkan Yılmazer esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer esnaf ziyaretlerine aralık vermeden devam ediyor. Başkan Yılmazer, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan esnaflarla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de Sapanca'da yapılan ve yapılacak olan hizmetler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve halkla istişare etmek olduğunu söyleyen Başkan Yılmazer, sorunları yerinde görmek, belediyenin çalışmalarını halka anlatmak, partili, partisiz ayrım yapmadan esnafları ziyaret ederek ilçenin sorunlarını dinlediklerini ve projelerini halkla paylaştıklarını, sadece seçim öncesi değil her gün çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sapanca'nın en önemli işlek caddelerinden birisi olan Mimar Sinan Caddesi esnaflarını iş başında ziyaret eden Başkan Yılmazer, esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti. Belediyenin yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını ve Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, sık sık esnafları ziyaret edip, sorunlarını dinlemesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen esnaflar çalışma ve hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Cadde esnaflarından Cadde Kuaför 'ün sahibi Kadem Şirin, "Belediye Başkanımız ilçemize önemli hizmetler yapıyor. Her zaman bizlerin yanında olduğunu hissettiriyor. Hizmette sınır yok diyen başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.