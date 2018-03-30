Burkay, Turizmde Birlik Platformu üyelerini ağırladı

'Turizmde Birlik Platformu' üyeleri, Başkan Burkay'a Bursa turizmine değer katan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Bursa iş dünyasına yönelik 40'a yakın makro projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen BTSO Başkanı Burkay, Odanın projeleriyle kent ekonomisine 360 milyon TL'lik bütçe desteği sağlandığını kaydetti.

İbrahim Burkay, turizm ve hizmet sektörüne yönelik birçok projeyi de hayata geçirdiklerini vurguladı. Ticari Safari Projesi kapsamında 80'den fazla ülkeden yaklaşık 16 bin iş insanını Bursa'ya getirdiklerini ifade eden Başkan Burkay, 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında Tekstil Ur-Ge projesi ile 360 yabancı iş insanını da Bursa'da ağırladıklarını hatırlattı. BTSO liderliğindeki bu organizasyonların kentin ihracatına katkı sağlamanın yanında ticaret ve turizminin büyümesine de destek verdiğini kaydeden Başkan Burkay, "Çalışmalarımızla birkaç sektör odaklı değil, tüm meslek gruplarımızı içine alan projeler ürettik. Sadece geçtiğimiz sene BTSO ve TÜYAP ile birlikte düzenlediğimiz fuarlara 6 bin yabancı iş insanı geldi" diye konuştu.

BTSO olarak turizm sektörünün rekabetçiliğini geliştirecek yeni bir projeye daha imza attıklarını kaydeden Burkay, HİSER projesinden bahsetti. Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan projeyle 3,4 milyon dolara kadar kaynağın turizm sektörüne sunulduğunu ifade eden Burkay, "Şu anda 20'yi aşkın acente ve otel gibi turistik işletmeler projede yer alıyor. Ürün ticaretini artırmaya yönelik olan Ur-Ge projeleri gibi HİSER projesi de 3 yıl sürecek. Proje kapsamında, sektör temsilcilerine yönelik ihtiyaç analizi, danışmanlık, yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyetleri gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Burkay, BTSO olarak sektörde birlik ve beraberliği artırmak adına Turizm Sektör Konseyi'ni kurduklarını söyledi. Konsey ve sektör temsilcilerinden gelen her talebin projelerinin odak noktasını oluşturduğuna işaret eden Burkay, "Sektöre yönelik yeni projeler hazırladık. BEBKA ve sektör temsilcilerimizle birlikte Turizm Master Planını gündemimize aldık. Sektöre yönelik projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.