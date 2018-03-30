Bursa sahillerine sıkı denetim

Hünkar Köşkü'nde yapılan Zabıta Teşkilatı 3. Koordinasyon Toplantısı'nda, Bursa'nın sahil şeridinin zabıta ekipleri tarafından bir bütün olarak koordineli bir şekilde denetlenmesi kararı çıktı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde Yıldırım Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı Enver Karakoç, ilgili şube müdürleri ve ilçe belediyelerinden yetkililer katıldı.

YENİ AMİRLİK KURULUYOR

Zabıtanın ortak sorunlarının ele alındığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Enver Karakoç, "Zabıta hizmetlerinin kurumsal anlayış içerisinde icra edilmesi ve Bütün şehir genelinde ortak sorunların giderilebilmesi, görevin eksiksiz yerine getirilmesi anlayışıyla toplantılarımıza her ay düzenli olarak devam ediyoruz" dedi.

Gerçekleştirdikleri toplantıda, il ve ilçelerde koordinasyonu sağlayacak yeni bir zabıta amirliğinin kurulmasına karar verildiğini kaydeden Karakoç, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sahil düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile sahillerde kalitenin arttığını, Bursa'ya ait bu değerlerin vatandaşlar tarafından da özenle korunması gerektiğini ifade etti. Karakoç, yaz sezonunda sahillere kıyısı olan ilçelerde, ilçe belediyesi zabıtaları ile birlikte ortak denetimlerin başlayacağını ve sahillerde halkın huzur ve güven içerisinde hareket etmesinin sağlanacağını vurguladı. Karakoç, denetimlerin yaz sezonu itibariyle artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.