Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Bursa'yı karanlığa boğacaklardı, yakalandılar

'yı karanlığa boğacaklardı, yakalandılar

'da nakil hatları ve trafolarının kablolarını kesip çalan 2 hırsız tutuklandı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 14:49
Bursa'yı karanlığa boğacaklardı, yakalandılar

'nın Karacabey ilçesinde ve nakil kablosu ve trafo hırsızları Jandarma ekiplerinin yaptığı şafak baskınıyla yakalandı. Uzun süredir jandarmanın peşinde olduğu şüpheliler yapılan baskınla birlikte göz altına alındı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında 2 adet kuru sıkı tabanca, bunlara ait 35 mermi, 5 parça üzeri yağlı kıyafet ve hırsızlıkta kullanılan suç aletleri bulundu. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'yı karanlığa boğacaklardı, yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN