Büyükorhan Hükümet Konağına Kavuşuyor

Bursa'nın hükumet konağı olmayan tek ilçesi Büyükorhan'da yıllardır belediye binasında hizmet veriliyordu.

2016 yılında yapımına başlanan Büyükorhan Hükümet Konağı'nın yapımı tamamlandı. 6 katlı olan hükümet konağı yaklaşık olarak 8 milyon TL'ye mal oldu. Binanın kabulünün yüklenici firma tarafından yapılmasının ardından kurumlar, belediye binasından hükumet konağına eşyalarını taşımaya başladı. Büyükorhan' da bulunan kamu kurum ve kuruluşları mart ayından itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.