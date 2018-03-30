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Kavuşuyor

'nın Büyükorhan İlçesinde hükümet konağı heyecanı yaşanıyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:04
Büyükorhan Hükümet Konağına Kavuşuyor

'nın hükumet konağı olmayan tek ilçesi Büyükorhan'da yıllardır belediye binasında hizmet veriliyordu.

2016 yılında yapımına başlanan Büyükorhan Hükümet Konağı'nın yapımı tamamlandı. 6 katlı olan hükümet konağı yaklaşık olarak 8 milyon TL'ye mal oldu. Binanın kabulünün yüklenici firma tarafından yapılmasının ardından kurumlar, belediye binasından hükumet konağına eşyalarını taşımaya başladı. Büyükorhan' da bulunan kamu kurum ve kuruluşları mart ayından itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

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Büyükorhan Hükümet Konağına Kavuşuyor
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