Doğancı Barajı’na ‘amfibik’ temizleme

Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, derelerden rüzgarla birlikte sürüklenerek baraja gelen katı atıkların su yüzeyinde kalın tabakalar oluşturması üzerine harekete geçti. Büyükşehir ekipleri, hem kara hem de suda çalışabilen amfibik araçla baraj sathında biriken atıkları toplayarak bertaraf edilmek üzere karaya çıkardı. Atıklar arasında 'ağaç parçalarından cam ve pet şişelere, kağıt karton atıklardan futbol topuna kadar' çeşitli maddelere rastlandı.

Yetkililer, yaptıkları açıklamada, Bursa'nın içme suyunu sağlayan Doğancı Barajı'nın temiz tutulması yönünde vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.