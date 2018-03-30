'Futbol Sosyolojisi Seminerleri' devam ediyor

Moderatörlüğünü Erdal Hoş'un yaptığı 'Futbol Sosyolojisi Seminerleri' dersinin bu haftaki konuğu Güven Adıgüzel oldu. Derste 'Sinemada Futbol' konuşuldu. Moderatör Erdal Hoş, "Futbolla sinema birbirine her zaman rakip olmuştur. Sinemanın içine futbol hiçbir zaman güzel yerleşememiştir. Futbol, sinemanın içine girdiği zaman ya iyi olmuyor ya da gişe yapmıyor. Çünkü birbirlerini zıt yönde takip ediyorlar. Sinema tüm sanatların toplanıp bir arada harmanlanmış hali, futbol ise tüm oyunların toplanıp bir araya gelmiş halidir" dedi.

Büyükşehir Akademi 'Futbol Sosyolojisi Seminerleri' dersinde konuşan konuk Güven Adıgüzel ise, "Futbol ve sinema dediğimiz zaman iki farklı başlık duruyor karşımızda. Birbirlerine benzer yönleri bir hayli fazla ama futbol kendi içinde spor tarihinin kralı olmuştur. Sinema da tüm sanatın öncüsü olmuştur. Futbolun ve sinemanın kendine has tutkulu seyircileri var. İkisinin de alanları arasında çıkardıkları üst düzey imgeler mevcut. Sporun, siyasetçinin, markanın ve aklınıza gelebilecek her şeyin sinemaya ihtiyacı olabilir ancak futbolun asla sinemaya ihtiyacı yoktur. Futbol, sinema olmasa bile ömür boyunca varlığını sürdürebilir" diye konuştu.