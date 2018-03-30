GADEM, ‘bağımlılıkla mücadelede’ örnek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulduğu günden bu yana yüzlerce kişiyi bağımlılıktan kurtaran Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), Mersin Hayata Bağlananlar Derneği (MERBADER) yönetimi ve 50 kişilik ekip tarafından örnek alındı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde madde ve alkol bağımlılığı konusunda danışmanlık ve destek hizmeti veren GADEM, yapılan çalışmalarla Türkiye'ye model olmaya devam ediyor. Birçok STK örneğinde yaşandığı gibi 'madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele eden' MERBADER de Bursa'ya gelerek iki yılda yüzlerce kişiyi bağımlılıktan kurtaran GADEM'in çalışmalarını inceledi. MERBADER Başkanı Nizamettin Kılıç, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güngör, Psikolojik Danışman Sibel Öz, Hakan Güler, Köksal Turfanda ve 50 moderatör liderden oluşan ekip, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka tarafından Doburca Sosyal Tesisleri'nde ağırlandı.

MERBADER üyelerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Bursa'nın kültür, turizm, sanayi şehri ve Osmanlı'nın ilk başkenti olduğunu hatırlatarak, şehrin sürekli büyüdüğünü ve göç aldığını ifade etti. Büyüme eğilimli şehirlerde muhtelif sıkıntılarla karşılaşılabildiğini ifade eden Ahmet Aka, "Bunlardan biri de gençlerimizin madde ve uyuşturucu bağımlılığına yakalanmasıdır. 2015 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde GADEM'i kurduk. Burada alkol ve madde bağımlılığı konusunda gençlere ve ailelerine yönelik ciddi çalışmalar yapılıyor" dedi.

"EĞİTİMLER BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK"

MERBADER Başkanı Nizamettin Kılıç ise, kendilerini ağırlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. GADEM'in hem bölgesinde hem de Türkiye genelinde alkol ve uyuşturucuyla mücadelede konusunda ciddi yol alan bir destek merkezi olduğunu anlatan Kılıç, 5 günlük 'Moderatör Liderlik' eğitiminin ardından böyle bir kuruluşu gezmenin kendileri açısından önemli olduğunu dile getirdi. Ziyaretin uyuşturucu ve madde bağımlılığına yönelik yaptıkları çalışmalara ve eğitimlere büyük fayda sağlayacağını ifade eden Kılıç, tek bir genci ve gençliği kaybetmek istemediklerini, ailelerin dağılmaması gerektiğini kaydetti. Bursa ve Mersin'in bu konuda ciddi sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Kılıç, devletin ve hükümetin politikaları sayesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele ciddi adımların atıldığını aktardı.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Kılıç tarafından Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka'ya 'Moderatör Liderlik' yeleği ve şapkası hediye edildi. Program, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetkililerinin GADEM hakkında yaptıkları sunumla devam etti. Programın ardından konuklar, Fomara ve Kurşunlu'daki GADEM birimlerini ziyaret etti.