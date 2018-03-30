Halk Meclisi Bahçelievler’de toplandı

Altıeylül Belediyesinin başlattığı ve üçüncü Halk Meclisi Bahçelievler, Plevne ve Hasan Basri Çantay Mahallesinde yaşayan vatandaşların katılımı ile gerçekleştirdi.

Halk meclisinde konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 2018 de yapılacak olan merkez projeleri vatandaşlara anlattı. Başkan Avcı , "Bugün Bahçelievler, Plevne ve Hasan Basri Çantay mahalleleri ile beraberiz. Bu mahallelerimiz ile ilgili projelerimizi hayata geçirmeye başlıyoruz. Kültür merkezi Çayırhisar bölgesinde yapılacak. Harfiyat işleri başladı. Önümüzdeki hafta temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Plevne Mahallesine Zekai Kafaoğlu Başkanımızın kapalı pazar yeri sözü vardı. Baro arkasındaki bölgeye haftada 7 gün işleyecek şekilde, düğün salonu, kafeteryası bulunacak şekilde proje tamamlanıyor. Nisan sonu gibi ihalesi yapılacak. Bahçelievler - Hasan Basri Çantay'a yakın 40 dönümlük bir bölgede Büyükşehir Belediyemiz tarafından Çevre Parkı Projesi gerçekleştirilecek. Balıkesir'imize değer katacak bu projeler gerçekleştiğinde şehrimizin çehresi de değişecek. Şehir içinde fazla kilit parke taşı işine girişmemiştik. Bu yıl yoğun bir şekilde kilit parke taşı işine gireceğiz. Yıpranmış, kullanılamaz hale gelmiş olan yolları yenileyeceğiz. Sosyal Belediyecilik anlamında ALGEM Altıeylül Gelişim Merkezimiz ile ilgili olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, öksüz, yetim çocuklarımıza ulaşmak için sizlerin de desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.