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Kadın Meclisi KADEM'i ziyaret etti

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri bir süre önce ’nde temsilcilik açan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'ni ziyaret etti.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:07
Kadın Meclisi KADEM'i ziyaret etti

Portakal Hafız Konağı'nda faaliyet gösteren KADEM, İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerini ağırladı. Buluşmada her iki sivil toplum inisiyatifide çalışmalarından bahsetti ve birlikte yürütülebilecek işler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Asuman Sert, "KADEM güçlü bir kadın derneği. Ülke genelindeki ve uluslararası boyuttaki çalışmalarını takip ediyorduk. 'nde temsilcilik açılmış olmasından büyük memnuniyet duyduk, Kocaeli kadınları şimdi daha güçlü" dedi.

KADEM Kocaeli Temsilcisi Berna Abiş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hedefleri doğrultusunda kadın haklarına bilincin artması, iyileştirici projelerin uygulanması için yereldeki sivil toplum gönüllüleriyle birlikte çalışacaklarını söyledi.

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Kadın Meclisi KADEM'i ziyaret etti
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