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Torunlar, dede ve nineleriyle tiyatroda

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklar, dede, nineleri ile sergilenen tiyatro oyununu seyretme imkanı buldular.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 14:31
Torunlar, dede ve nineleriyle tiyatroda

Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e her yaştan kesimi kapsayan örnek projeleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında dede, nine ve torunlarını bir araya getirterek sergilenen "Bir Hilal Uğruna Ya Rab" adlı tiyatro oyunu birlikte izlemelerini sağladı.
Gerçekleşen anlamlı etkinlikte, Başkan Danışmanı Gültekin Görüm ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan da hazır bulundu. İzmit Uluslararası Gençlik Merkezi Salonu'nda sergilenen ve Çanakkale Savaşı'ndaki gerçek hikayelerden oluşan oyunda, duygusal anlar yaşandı.

İlk defa tiyatroya gelenlerin de olduğu etkinlikte, dedeler, nineler ve torunlarına çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe atılan vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne etkinlikten dolayı teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

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Torunlar, dede ve nineleriyle tiyatroda
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