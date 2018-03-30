Yalova Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Düzenlenen törende imzalar; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Ahmet Cüce, Şube Başkanı Erdal Karakuş, Şube TİS ve Hukuk Sekreteri Ayla Yükselen, İl Temsilcisi Seyfullah Armağan ile İşyeri Temsilcisi Eren Demirhan tarafından atıldı. Törende ayrıca Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Halit Güleç ile Jülide Güner de hazır bulundu.

"BEN ELİMİ TAŞIN ALTINDAN ÇEKMEDİM"

İmza öncesi konuşan Başkan Salman, "Ekonomik şartlar ülkemizde çok kötü hale geldi. Belediyeyi de aynı şekilde etkiliyor. Ancak ben elimi taşın altından çekmedim. Bu sözleşmeyi de sendikamızın teklif ettiği rakamlar üzerinden imzalıyoruz. Zamanında işe gelip gidenin, işinin hakkını verenin hakkını korumakla mükellefim. Yine şunu da biliyorsunuz ki Yalova Belediyesi, Türkiye'de memuruna en fazla ücreti veren belediyedir. Benim belediye başkanlığı ve siyaset yapmamın birinci önceliği Yalova, ikincisi de ülkemdir. Bunu artık sizlerde öğrendiniz. İnşallah bundan sonra her şey daha da iyi olur. Bu sözleşme hem memurlarımıza hem belediyemize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.