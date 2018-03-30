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Yuvacık Barajı dolunca kapaklar açıldı

'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı dolunca, kapaklar açılarak su bırakılmaya başlandı.

DHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 16:38
Yuvacık Barajı dolunca kapaklar açıldı

51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte su kapasitesi maksimum seviyeye yaklaştı. Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yuvacık Barajı'nda doluluk oranının yüzde 99'a yükseldiği, su miktarının 50 milyon 500 bin metreküp ölçüldüğü bildirildi. Yuvacık Barajı dolunca kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

25 milyon metreküp kapasiteli Kandıra ve bağlı köylerin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi 15 milyon 750 bin metreküp ile yüzde 70 oranına ulaştı.

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Yuvacık Barajı dolunca kapaklar açıldı
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