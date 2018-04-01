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Afet yönetim merkezinde son viraj

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Afet yönetim merkezinde son viraj

YILDIRIM Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve afet stratejilerinin yürütüleceği Afet ve inşaatında sona gelindi. Mahallesi'nde kaba inşaat çalışmaları tamamlanan, bin 495 metrekare alana sahip Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin bünyesinde izleme istasyonları, eğitim salonları ve STK'ların yararlanacağı bölümler bulunacak. Merkezde eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yanında deprem, sel, yangın ve lodos gibi olası afetlere karşı acil müdahale durumları da yürütülecek. Ayrıca merkez olası afetlerde farklı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak hızlı ve etkin mücadele olanağı sunacak. Doğal ve beşeri afetlere karşı hazır bulunmak ve yaşanması muhtemel senaryolara karşı tedbirli olmak adına merkezi ilçeye kazandırmaya hazırlandıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yalnızca depremler değil, bütün doğal ve beşeri afetler şehirlerimiz için risk üretiyor. Özellikle büyük şehirler olarak her türlü felakete karşı hazır durumda olmalıyız. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, hazırladığımız afet planlarının tek bir noktadan stratejik olarak uygulamaya koyulduğu bir merkez olarak hizmet verecek" diye konuştu.

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Afet yönetim merkezinde son viraj
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