Basketbolcu Şanlı’nın hayatı drama dönüştü

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, Atatürk Havalimanı'ndan aylardır ayrılamıyor. Yakınları ve ailesi ise Şanlı'nın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyor.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

?Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, çok sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, geçen sezon Bursa'nın Nilüfer takımındayken rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaç tedavisine başladı. Ancak iddiaya göre Şanlı, ilaçlarını düzenli kullanmadı. Şanlı, ABD'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Şanlı polis tarafından gözaltına alındı. Şanlı işlemlerinin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada bir süre kalan genç basketbolcuya Türkiye Basketbol Federasyonu'nun desteğiyle maaş bağlanarak ev verildi. Ancak ilaçlarını aksatan Şanlı, 2 ay önce pasaportunu alarak yine Atatürk Havalimanı'na geldi. Atatürk Havalimanı'nı evi gibi kullanan Şanlı hergün ABD uçuşlarını takip ediyor.

HAYALİ ABD'YE GİTMEK

?Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başlayan Şanlı, bankların üzerinde uyuyor. Şanlı'nın yemek ihtiyaçlarını ise havalimanı personeli karşılıyor. Şanlı'nın havalimanı personeline "Ben ABD'ye gitmek istiyorum. San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum. Beni ne olur oraya gönderin' dediği öğrenildi. 2013'te 3 sezon boyunca Fenerbahçe altyapısında oynayan Şanlı daha sonra Beşiktaş Integral Forex forması giydi. Ardından sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve Bursa Nilüfer Belediyespor forması giydi.