Bursa Final’de 11 finalist 1 birinci

BURSA Özel Final Okulları, Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Big Read yarışmasında 11 finalist ve 1 ulusal birinci çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Poster, foto albüm, kitap kapağı, günlük, çizgi roman ve gazete gibi birçok kategoride düzenlenen yarışmaya Bursa Özel Final Okulları damgasını vurdu. İngilizce öğretmenleri Emre İpek, Begüm Erdönmez ve Pınar Özdamar rehberliğinde projelerini hazırlayan öğrencilerden Berke Bilbey birinci oldu. Öğrenciler Işınay Kaya, İrem Sürücü, Dilara Yıldız, Efe Durmaz, Bircan Aladinli, Cansu Gürpınar, Zeynep Doğa Yakışık, Barış Güzelbakan, Tuana Tunç ve Sude Ecem Şahin ise finale kalma başarısı gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU