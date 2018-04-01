Gelecek nesil tarihle buluşuyor

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Geleceğimiz Tarihle Buluşuyor' projesi kapsamında Çanakkale'ye gidecek olan 20 bin öğrencinin ilk kafilesi yola çıktı. Osmangazi Belediyesi, gençlerin Çanakkale destanının önemini kavramalarına ve milli şuurlarının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı 'Geleceğimiz Tarihle Buluşuyor' projesi ile okullarında başarılı olan öğrencileri istiklal destanının yazıldığı topraklara götürüyor. 65 gün sürecek olan proje kapsamında 115 okuldan toplam 20 bin öğrenci, her gün 7, toplamda da 455 otobüs ile Çanakkale'ye gidecek. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar devam eden projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "2015'te başlattığımız "Dünyanın kaderinin değiştiği, bir devrin kapanıp bir devrin başladığı Çanakkale'ye daha fazla öğrencimizin gitmesi ve istiklal destanın yazıldığı toprakları gezerek bir ulusun küllerinden yeniden doğduğu yerleri görebilmesi adına bu yıl da 'Geleceğimiz Tarihle Buluşuyor' projesi ile 20 bin öğrencimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Çocuklarımızın o günlerde yaşanan atmosferi, manevi duyguyu içinizde hissederek döneceklerine inanıyorum" dedi.

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