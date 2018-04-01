Göç hikâyeleri mercek altında

Karacabey'de 3 gün boyunca bir araya gelecek olan doğa gönüllüleri, Uluabat Gölü havzası üzerinden göç eden ve sayıları binleri bulan dev pelikanları kayıt altına alarak, pelikanların göçlerini dürbün ve teleskoplarla izleyecek. Gün içerisinde ilkokul öğrencilerine doğa konusunda farkındalık çalışmalarının da yapılacağı etkinlik 3 ile 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'de ilk kez yapılacak bu sayım ile göçmen kuşların göçlerine ışık tutulması hedefleniyor.

HALKA AÇIK ETKİNLİK

Etkinlik boyunca, Karacabeyli ilkokul öğrencilerine çevre ve yaban hayatı konusunda bilinçlendirici konferansların da yapılacağı sayım, halka açık olacak. Etkinlik için ülkenin dört bir yanından gelecek kuş gözlemcileri ve doğa bilimciler, heyecanla bu büyük göçe tanık olmaya hazırlanıyor.

"KARACABEY HAVZASI ÖNEMLİ"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ak Pelikanların Avrupa nüfusunun tamamının göç yolu üzerinde bulunan Karacabey Havzasının, pelikanların göç yolculuğunu anlamak ve onların bu zorlu yol güzergahlarını korumak için büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Özkan, "Karacabey'de Ak Pelikanların göçüne şahit olmak ve güncel bir nüfus sayımı yapmak için söz konusu organizasyon belediyemiz ev sahipliğinde gerçekleşecek ve önemli bir araştırma yapılacak" dedi.

"GELECEĞİ EMİN ELLERE BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizler belediyecilik anlayışımız içerisinde, sadece şehrin ve vatandaşlarımızın temel gereksinimlerini değil çevremizin ve yaban hayatının da gereksinimlerini dikkate alıyor ve bu konuyla alakadar oluyoruz. Bu bilinci, gelecek nesillere de aktarmak için her etkinliğimize çocukları da katarak, geleceği daha emin ellere bırakmak istiyoruz" dedi.