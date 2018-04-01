Kent 5 milyon çiçekle renklendi

Bursa'da yaklaşık 3 ay önce kentin çeşitli bölgelerine ekilen 5 milyon adet lale, sümbül ve nergis soğanı çiçek açtı, Bursa rengarenk bir görünüme kavuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğünün Kasın ve Aralık aylarında kentin farklı bölgelerine ektiği bahar çiçekleri açtı. Şehrin en yoğun noktaları olan Hüdavendigar, Botanik ve Merinos parkları ile Kültürpark'ı, Acemler ve FSM kavşakları 5 Milyon adet lale, nergis ve sümbül fideleriyle donatıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte tomurcukları açan çiçekler, mor, sarı, kırmızı ve pembe gibi farklı renklerle baharın gelişini karşıladı. Ekipler, Bursa'nın son yıllarda artan yapılaşmayla birlikte griye dönen rengini tekrar yeşile çevirmek için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Şehrin her tarafının yaşanabilir olmasını sağlamak adına park ve bahçe oluşturma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü kaydeden ekipler, hizmete alınan mekanların bahar çiçekleriyle adeta gelin gibi süslendiğini vurguladı.

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