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Kitap tutkunlarından müzelere yoğun ilgi

YASEMİN GÜLER Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Kitap tutkunlarından müzelere yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müzelerin tanıtımının yapıldığı ve Tekstil Sanayi, , , Göç Tarihi ve Karagöz müzelerindeki atölye çalışmalarının okurlarla buluştuğu stant, yoğun ilgi gördü. girişinde yer alan standı ziyaret edenler, kendi elleriyle keçeden koyun şeklinde notluklarını, azık torbası ve bavullarını tasarlayıp, kumaş üzerine geleneksel taş baskı yapımını öğrendi. Katılımcılar ayrıca, Vakıf Kültürü Müzesi'nin atölye çalışması ile Kuş Evi ve Yeşil Türbe maketleri yaptı. Minik öğrenciler, stantta en çok rüzgârgülü ve mum yapımı atölyelerine ilgi gösterdi. Karagöz Müzesi'nin atölye çalışmaları ise çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekti. Fuarın açıldığı günden bu yana belirli saat aralıklarında yapılan atölye çalışmalarına, binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

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Kitap tutkunlarından müzelere yoğun ilgi
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