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Okullara boya desteği

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Okullara boya desteği

, eğitim kurumlarının fiziki şartlarının düzenlenmesi ve daha sağlıklı bir ortam oluşturulması amacıyla okullara boya malzemesi desteğini sürdürüyor. Okul bahçelerinden başlayarak dersliklere kadar eğitim alanında ihtiyaçları karşılamak için birçok çalışma yürüten Mustafakemalpaşa Belediyesi, 18 okula 4,5 ton boya yardımı yaptı. Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, boya malzemeleri Belediye Başkanı tarafından Müdürlüğü'ne teslim edildi. Eğitime yönelik her yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını söyleyen Başkan Sadi Kurtulan, okulların eksikliklerinin tamamlanması noktasında imkânlar dâhilinde çaba gösterdiklerini belirtti.

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Okullara boya desteği
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